Remint (RMT) tokenomika
Remint (RMT) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Remint (RMT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Remint (RMT) informácie
Crypto x Real Estate
Remint Network is a groundbreaking real estate cryptocurrency project poised to revolutionize two powerhouse industries: real estate and decentralized finance (cryptocurrency). Currently, anyone with a smartphone can participate in Remint's innovative cloud mining process, earning Remint currency and thereby securing X amount of Remint tokens. These tokens will acquire monetary value upon Remint's public listing on exchanges. Serving as the cornerstone of the project, these tokens will drive the development of a multitude of features and use cases within the Remint ecosystem, establishing a solid foundation for its growth and sustainability. Please visit our Whitepaper for a more in-depth understanding.
Decentralized Real Estate Application on Mobile (DREAM) This is just a demo version. The DREAM platform allows individuals to rent & buy real estate properties in a P2P manner. Properties owned by the Remint Network will also be available for rent, with a select few offered for sale. The decentralized application (DApp) accepts both cryptocurrency and conventional currencies as payment methods, but users paying with Remint currency will enjoy additional discounts.
Remint (RMT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Remint (RMT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet RMT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu RMT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili RMT tokenomiku, preskúmajte cenu RMT tokenu naživo!
RMT cenová predikcia
Chcete vedieť, kam RMT asi smeruje? Naša RMT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
