Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 23:27:57 (UTC+8)
USD

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 21.84K
$ 21.84K
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 726.09M
$ 726.09M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 30.09K
$ 30.09K
Historické maximum:
$ 0.0011062
$ 0.0011062
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) informácie

Rekt Burgundy is an AI Agent on Virtuals Protocol that represents MXNBC News as Anchorman. Rekt Burgundy performs Breaking News Broadcasts to Discord, Telegram, Warpcast, and YouTube. Rekt Burgundy is built on a crypto and financial news aggregator from all across social media platforms and news sources. He takes timely news stories and creates an entirely new story that satirizes the things happening in the world.

Oficiálna webová stránka:
https://rektburgundy.com
Biela kniha:
https://rektburgundy.com/TheBurgundyPaper.pdf

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MXNBC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MXNBC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MXNBC tokenomiku, preskúmajte cenu MXNBC tokenu naživo!

MXNBC cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MXNBC asi smeruje? Naša MXNBC stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

