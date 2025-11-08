Aktuálna dnešná cena RegularEverydayNormalCoin je 0.00028949USD. Trhová kapitalizácia RENC je 121,586USD. Sledujte aktualizácie cien RENC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena RegularEverydayNormalCoin je 0.00028949USD. Trhová kapitalizácia RENC je 121,586USD. Sledujte aktualizácie cien RENC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena RegularEverydayNormalCoin (RENC) je $ 0.00028949, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RENC na USD konverzný kurz je $ 0.00028949 za RENC.
RegularEverydayNormalCoin sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 121,586, pričom počet coinov v obehu je 420.00M RENC. Počas posledných 24 hodín sa RENCobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00034754, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00025473.
V krátkodobom vývoji sa RENC zmenilo o -- za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
RegularEverydayNormalCoin (RENC) informácie o trhu
$ 121.59K
$ 121.59K$ 121.59K
--
----
$ 121.59K
$ 121.59K$ 121.59K
420.00M
420.00M 420.00M
420,000,000.0
420,000,000.0 420,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia RegularEverydayNormalCoin je $ 121.59K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu RENC je 420.00M, pričom celková zásoba je 420000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 121.59K.
História cien RegularEverydayNormalCoin v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.00034754
$ 0.00034754$ 0.00034754
$ 0.00025473
$ 0.00025473$ 0.00025473
--
--
0.00%
0.00%
RegularEverydayNormalCoin (RENC) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z RegularEverydayNormalCoin na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny RegularEverydayNormalCoin na USD pohybovala na $ -0.0000144300. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny RegularEverydayNormalCoin na USD pohybovala na $ +0.0000018174. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny RegularEverydayNormalCoin na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
--
30 dní
$ -0.0000144300
-4.98%
60 dní
$ +0.0000018174
+0.63%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre RegularEverydayNormalCoin
Cenová predikcia RegularEverydayNormalCoin (RENC) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RENC v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia RegularEverydayNormalCoin (RENC) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena RegularEverydayNormalCoin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne RegularEverydayNormalCoin v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RENC cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na RegularEverydayNormalCoin Cenové predikcie.
Čo je RegularEverydayNormalCoin (RENC)
Regular Everyday Normal Coin is, in essence, a content-generating Media Coin. It shifts around the character of $RENC: a coin with a distinct personality and sharing the beliefs of the early 2012 crypto community.
The Project regularly creates music videos, animated serie episodes, and more, all revolving around the $RENC character and his buddies. Other than sharing philosophical messages through a very distinct personality, SRENC is the world's Content-Generating Media on the blockchain. It has an anti-rug-pull mechansim, where the team allocation is only 1.75% of the supply, meaning they cannot rug pull the community. Instead, $RENC has a 1.75% tax in place. The tax wallet is currently controlled by the team, which use it to fund content generation and marketing activities. At 42 million Market Cap, the team will start earning 50% of the tax wallets as personal profits, this makes sure that the team incentives is always aligned with growing the community, and not rug-pulling it.
The eventual aim of $RENC is to become the world's first for-profit Decentralized Autonomous Media Company on the blockchain. This will happen when world laws surrounding the regulation of cryptocurrencies allow it to happen. It will be based in the EU.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o RegularEverydayNormalCoin
Akú hodnotu bude mať 1 RegularEverydayNormalCoin v roku 2030?
Ak by hodnota RegularEverydayNormalCoin rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do RegularEverydayNormalCoin podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíRegularEverydayNormalCoin?
Dnešná cena RegularEverydayNormalCoin je $ 0.00028949. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je RegularEverydayNormalCoin stále dobrou investíciou?
RegularEverydayNormalCoin zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do RENC, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s RegularEverydayNormalCoin?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo RegularEverydayNormalCoin v hodnote --.
Aká je aktuálna cena RegularEverydayNormalCoin?
Živá cena RENC sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu RegularEverydayNormalCoin vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena RENC, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu RegularEverydayNormalCoin?
Cenu RENC ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,578.77
+2.75%
ETH
3,442.93
+4.41%
SOL
162.33
+4.45%
COAI
1.1727
+7.32%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre RENC na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár RENC/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena RegularEverydayNormalCoin pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena RegularEverydayNormalCoin v tomto roku?
Cena RegularEverydayNormalCoin by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu RegularEverydayNormalCoin (RENC).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:41:41 (UTC+8)
RegularEverydayNormalCoin (RENC) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
