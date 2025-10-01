Reflections of Dissonance AI (AIKA) tokenomika

Reflections of Dissonance AI (AIKA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Reflections of Dissonance AI (AIKA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 00:40:51 (UTC+8)
USD

Reflections of Dissonance AI (AIKA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Reflections of Dissonance AI (AIKA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 44.75K
$ 44.75K
Celková ponuka:
$ 988.85M
$ 988.85M
Počet coinov v obehu:
$ 988.85M
$ 988.85M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 44.75K
$ 44.75K
Historické maximum:
$ 0.01509709
$ 0.01509709
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0

Reflections of Dissonance AI (AIKA) informácie

AIKA is a community-owned memecoin (launched through pump.fun) inspired by the art created by https://x.com/24Kenva. As with many current memecoins, there is no utility or function at the moment apart from simple hedonic value coming from owning the token or potential excitement arising from the trading. The artist whose work were used to create the token (without his consent) decided to take the responsibility for the project (even though he has little control over supply)

Oficiálna webová stránka:
https://aika-sol.com/

Reflections of Dissonance AI (AIKA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Reflections of Dissonance AI (AIKA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet AIKA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu AIKA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili AIKA tokenomiku, preskúmajte cenu AIKA tokenu naživo!

AIKA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam AIKA asi smeruje? Naša AIKA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

