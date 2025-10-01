Redemption Of Pets (ROP) tokenomika
ROP (Redemption of Pets) is a unique and forward-thinking meme coin that celebrates the bond between crypto enthusiasts and pet lovers. Unlike typical pet-focused tokens, ROP creates an inclusive space for all types of pets—whether it’s cats, dogs, or any other beloved companion—uniting them in a way that no other project has before. ROP symbolizes this connection, featuring a pet with two heads: one of a curious cat and the other of a loyal dog, perfectly reflecting the essence of unity among different species. ROP’s core mission is not just to entertain and engage the crypto community but to make a meaningful impact. A portion of the revenue generated by the token is directed toward supporting unsheltered animals, ensuring that the ecosystem built around ROP helps those who need it the most.. ROP (Redemption of Pets) is a meme token dedicated to supporting all pets, not just cats or just dogs but a bridge between them to unite them! ROP meme token is set to bring it's own ecosystem with the revenue supporting Unsheltered animals.
Redemption Of Pets (ROP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Redemption Of Pets (ROP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ROP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ROP tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ROP tokenomiku, preskúmajte cenu ROP tokenu naživo!
