Red Kite (PKF) tokenomika a analýza cien
Red Kite (PKF) informácie
What Is PolkaFoundry (PKF)? PolkaFoundry is a platform for building DeFi dapps for the Polkadot ecosystem. It includes:
A blockchain which is built on Substrate, is EVM-compatible, and supports several UX-enabling features for dApps. The blockchain will work as a Polkadot parachain or parathread. A bunch of DeFi-friendly services for dapp builders. These include both built-in services and integration with external ones. Who is behind PolkaFoundry? PolkaFoundry was founded back in 2018 by Thi Truong, who was then a key member of Kyber Network's core team.
The PolkaFoundry team now consists of 20+ members located in several countries including Singapore, Vietnam, Japan, Canada, and India.
Advisory board includes the DuckDAO leaders; Garlam Won who is behind the marketing of Harmony, Mantra DAO, Kylin; and Lester Lim - founder of X21 Digital.
Who is backing PolkaFoundry? PolkaFoundry has completed a $1.9M Private Sale Round, backed by DuckDAO, Signum Capital, Master Ventures, AU21 Capital, BlockDream Fund, Magnus Capital, X21 Digital, Rarestone Capital, PNYX Ventrues, and several other renown ventures.
What Makes PolkaFoundry Unique? Leveraging the interoperability and scalability of the Substrate framework and the growing ecosystem of Polkadot EVM compatible, strait-forward to migrate DeFi dapps from Ethereum Come with DeFi-friendly services Built-in UX-enabling features which allow developers to build frictionless-UX so that dapps can approach normal people outside the crypto community. This is the key point for blockchain to reach mass adoption. What is the Tokenomics of PolkaFoundry (PKF) Tokens? Token Name: PolkaFoundry Token Symbol: PKF Total Supply: 200,000,000 PKF token is an Ethereum's ERC-20 token. In the future, when PolkaFoundry blockchain launches the mainnet, PKF token holders can swap ERC-20 PKF token for native PKF coin at the rate of 1 for 1.
Token Utility:
Payment for transaction fees Staking for collators to earn share of block rewards Staking to participate in the on-chain governance process and earn rewards for voting on proposals Payment for PolkaFoundry & partners' services
Red Kite (PKF) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Red Kite (PKF) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PKF tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PKF tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili PKF tokenomiku, preskúmajte cenu PKF tokenu naživo!
PKF cenová predikcia
Chcete vedieť, kam PKF asi smeruje? Naša PKF stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
