Real GEM Token Cena (GEM)
Aktuálna dnešná cena Real GEM Token (GEM) je $ 11.21, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GEM na USD konverzný kurz je $ 11.21 za GEM.
Real GEM Token sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 2,525,254, pričom počet coinov v obehu je 225.34K GEM. Počas posledných 24 hodín sa GEMobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 12.24, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 9.97.
V krátkodobom vývoji sa GEM zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -0.12% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Real GEM Token je $ 2.53M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu GEM je 225.34K, pričom celková zásoba je 225338.0846632096. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.53M.
--
--
-0.12%
-0.12%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Real GEM Token na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Real GEM Token na USD pohybovala na $ -0.4013673240.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Real GEM Token na USD pohybovala na $ -0.1078099330.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Real GEM Token na USD pohybovala na $ +0.092964416122133.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|--
|30 dní
|$ -0.4013673240
|-3.58%
|60 dní
|$ -0.1078099330
|-0.96%
|90 dní
|$ +0.092964416122133
|+0.84%
V roku 2040 by cena Real GEM Token mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Golden Swan Solutions PTE. LTD. is a Singapore-based company that tokenizes investment-grade gemstones, offering fractionalized ownership through blockchain technology. Its flagship product, the Real GEM Token (GEM), represents a digital claim on physical gemstones such as rubies, emeralds, and sapphires, which are securely stored in a duty-free high-security facility in Germany.
The project aims to bring increased transparency, accessibility, and liquidity to the traditionally opaque and illiquid gemstone investment market. All gemstones are independently appraised and certified by recognized gemological institutes, and details about each asset, including provenance and valuation, are made available to token holders.
The Real GEM Token operates on a blockchain and integrates smart contracts to ensure secure, traceable, and automated transactions. Token holders may also participate in a staking mechanism that allows them to earn additional rewards. The token issuance is directly tied to the value of the underlying physical assets, and a portion of the proceeds is allocated to a liquidity reserve for added investor protection.
Golden Swan Solutions focuses on compliance with regulatory standards in Singapore and has implemented robust KYC/AML procedures where applicable. The platform is designed for professional investors seeking alternative asset exposure through a regulated and technology-driven framework.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|11-07 01:12:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
