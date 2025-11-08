Aktuálna dnešná cena Real Estate Crypto Crowfunding je 0USD. Trhová kapitalizácia RECC je 602,960USD. Sledujte aktualizácie cien RECC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Real Estate Crypto Crowfunding je 0USD. Trhová kapitalizácia RECC je 602,960USD. Sledujte aktualizácie cien RECC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) je --, s 5.97% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RECC na USD konverzný kurz je -- za RECC.
Real Estate Crypto Crowfunding sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 602,960, pričom počet coinov v obehu je 872.02M RECC. Počas posledných 24 hodín sa RECCobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00367015, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa RECC zmenilo o +0.78% za poslednú hodinu a o +0.70% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) informácie o trhu
$ 602.96K
$ 602.96K$ 602.96K
--
----
$ 672.11K
$ 672.11K$ 672.11K
872.02M
872.02M 872.02M
972,018,928.1207106
972,018,928.1207106 972,018,928.1207106
Aktuálna trhová kapitalizácia Real Estate Crypto Crowfunding je $ 602.96K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu RECC je 872.02M, pričom celková zásoba je 972018928.1207106. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 672.11K.
História cien Real Estate Crypto Crowfunding v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.00367015
$ 0.00367015$ 0.00367015
$ 0
$ 0$ 0
+0.78%
-5.97%
+0.70%
+0.70%
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Real Estate Crypto Crowfunding na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Real Estate Crypto Crowfunding na USD pohybovala na $ 0. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Real Estate Crypto Crowfunding na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Real Estate Crypto Crowfunding na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
-5.97%
30 dní
$ 0
-74.58%
60 dní
$ 0
-70.84%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre Real Estate Crypto Crowfunding
Cenová predikcia Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RECC v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Real Estate Crypto Crowfunding mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Real Estate Crypto Crowfunding v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RECC cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Real Estate Crypto Crowfunding Cenové predikcie.
Čo je Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)
RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield .
When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest .
Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset .
Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Real Estate Crypto Crowfunding
Akú hodnotu bude mať 1 Real Estate Crypto Crowfunding v roku 2030?
Ak by hodnota Real Estate Crypto Crowfunding rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Real Estate Crypto Crowfunding podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíReal Estate Crypto Crowfunding?
Dnešná cena Real Estate Crypto Crowfunding je --. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Real Estate Crypto Crowfunding stále dobrou investíciou?
Real Estate Crypto Crowfunding zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do RECC, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Real Estate Crypto Crowfunding?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Real Estate Crypto Crowfunding v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Real Estate Crypto Crowfunding?
Živá cena RECC sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Real Estate Crypto Crowfunding vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena RECC, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Real Estate Crypto Crowfunding?
Cenu RECC ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,837.12
+3.01%
ETH
3,469.12
+5.20%
SOL
163.54
+5.23%
COAI
1.1669
+6.79%
USDC
1.0002
-0.03%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre RECC na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár RECC/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Real Estate Crypto Crowfunding pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Real Estate Crypto Crowfunding v tomto roku?
Cena Real Estate Crypto Crowfunding by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Real Estate Crypto Crowfunding (RECC).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:57:47 (UTC+8)
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.