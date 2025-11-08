BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena REAL ESMATE by Virtuals je 0.00011896USD. Trhová kapitalizácia EMATE je 83,855USD. Sledujte aktualizácie cien EMATE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o EMATE

EMATE informácie o cene

Čo je EMATE

EMATE biela kniha

EMATE oficiálna webová stránka

EMATE tokenomika

EMATE predpoveď cien

REAL ESMATE by Virtuals Logo

REAL ESMATE by Virtuals Cena (EMATE)

Nezaradené

1 EMATE na USD aktuálnu cenu:

$0.0001187
+38.30%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán.
USD
REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:41:34 (UTC+8)

Dnešná cena REAL ESMATE by Virtuals

Aktuálna dnešná cena REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) je $ 0.00011896, s 38.62% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny EMATE na USD konverzný kurz je $ 0.00011896 za EMATE.

REAL ESMATE by Virtuals sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 83,855, pričom počet coinov v obehu je 700.82M EMATE. Počas posledných 24 hodín sa EMATEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00008512 (low) do $ 0.00012649 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00046377, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00005247.

V krátkodobom vývoji sa EMATE zmenilo o -2.77% za poslednú hodinu a o -9.55% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) informácie o trhu

$ 83.86K
--
$ 119.65K
700.82M
1,000,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia REAL ESMATE by Virtuals je $ 83.86K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu EMATE je 700.82M, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 119.65K.

História cien REAL ESMATE by Virtuals v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00008512
24 hod Low
$ 0.00012649
24 hod High

$ 0.00008512
$ 0.00012649
$ 0.00046377
$ 0.00005247
-2.77%

+38.62%

-9.55%

-9.55%

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z REAL ESMATE by Virtuals na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny REAL ESMATE by Virtuals na USD pohybovala na $ +0.0000098913.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny REAL ESMATE by Virtuals na USD pohybovala na $ -0.0000425001.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny REAL ESMATE by Virtuals na USD pohybovala na $ -0.0001454937751310708.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+38.62%
30 dní$ +0.0000098913+8.31%
60 dní$ -0.0000425001-35.72%
90 dní$ -0.0001454937751310708-55.01%

Cenové predikcie pre REAL ESMATE by Virtuals

Cenová predikcia REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena EMATE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena REAL ESMATE by Virtuals mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne REAL ESMATE by Virtuals v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku EMATE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na REAL ESMATE by Virtuals Cenové predikcie.

Čo je REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Real Esmate is an AI-powered platform that helps real estate firms attract, qualify, and convert new buyers through a fully automated service. From the first click to the final appointment, every step is designed to streamline the customer journey and save time for the entire agency.

In a digital economy increasingly powered by autonomous agents, Real Esmate introduces a live and operational solution for AI-driven property lead generation. Currently serving real estate agencies and developers, Real Esmate transforms how firms discover, qualify, and convert leads by leveraging automation and personalisation at every step.

Real Esmate serves as the real estate vertical’s gateway into a future where autonomous AI agents can transact, evaluate, and collaborate across commercial workflows. Real Esmate is the first specialised deployment in what will become Real E-Mate, a fully decentralised agent ecosystem across multiple industires powered by $EMATE. When a prospect interacts with the chatbot, the system interprets their needs and immediately matches them with the right solution provider.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Zdroje

Biela kniha
Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o REAL ESMATE by Virtuals

Akú hodnotu bude mať 1 REAL ESMATE by Virtuals v roku 2030?
Ak by hodnota REAL ESMATE by Virtuals rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do REAL ESMATE by Virtuals podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o REAL ESMATE by Virtuals

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.