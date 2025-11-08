BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena ReachX Mainnet je 0.01547096USD. Trhová kapitalizácia RX je 7,735,479USD.

Viac informácií o RX

RX informácie o cene

Čo je RX

RX oficiálna webová stránka

RX tokenomika

RX predpoveď cien

ReachX Mainnet Logo

ReachX Mainnet Cena (RX)

Nezaradené

1 RX na USD aktuálnu cenu:

$0.01547096
$0.01547096
0.00%1D
USD
ReachX Mainnet (RX) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:57:40 (UTC+8)

Dnešná cena ReachX Mainnet

Aktuálna dnešná cena ReachX Mainnet (RX) je $ 0.01547096, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RX na USD konverzný kurz je $ 0.01547096 za RX.

ReachX Mainnet sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 7,735,479, pričom počet coinov v obehu je 500.00M RX. Počas posledných 24 hodín sa RXobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.02014509, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.01326584.

V krátkodobom vývoji sa RX zmenilo o -- za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

ReachX Mainnet (RX) informácie o trhu

$ 7.74M
$ 7.74M

--
--

$ 15.47M
$ 15.47M

500.00M
500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia ReachX Mainnet je $ 7.74M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu RX je 500.00M, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 15.47M.

História cien ReachX Mainnet v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.02014509
$ 0.02014509

$ 0.01326584
$ 0.01326584

--

--

0.00%

0.00%

ReachX Mainnet (RX) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z ReachX Mainnet na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny ReachX Mainnet na USD pohybovala na $ 0.0000000000.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny ReachX Mainnet na USD pohybovala na $ 0.0000000000.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny ReachX Mainnet na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0.00000000000.00%
60 dní$ 0.00000000000.00%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre ReachX Mainnet

Cenová predikcia ReachX Mainnet (RX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia ReachX Mainnet (RX) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena ReachX Mainnet mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne ReachX Mainnet v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na ReachX Mainnet Cenové predikcie.

Čo je ReachX Mainnet (RX)

In the digital age—where information flows incessantly and access to influencers has become so easy it's nearly meaningless—genuine interaction effectiveness is under threat. Platforms like LinkedIn or X (formerly Twitter) allow unrestricted messaging, but this very openness has led to an inevitable consequence: rampant spam, low-value interactions, and growing fatigue for both senders and recipients.

The “Pay-to-Reach” model—paying for direct access—is emerging as a breakthrough solution to reconstruct the personal communication structure. Recently, this concept was revisited by Changpeng Zhao (CZ) in March 2025 in a strategic post, proposing the tokenization of reach instead of time. Rather than issuing tokens for “consulting hours”—a model that never really worked—CZ suggested a new approach where KOLs (Key Opinion Leaders) set their own price per message (e.g., 0.1 or 1 BNB), with the platform acting as a mediator: verifying, pricing, sharing revenue, and issuing refunds if no response is given.

This philosophy forms the foundation of ReachX—a Web3 platform redefining how we connect, engage, and create value from attention. With ReachX, senders must pay with RX tokens to message someone. In return, recipients are guaranteed a response or get their tokens refunded. All identities are verified through X (Twitter) accounts, and the process is transparently operated on blockchain.

ReachX expands the “Pay-to-Reach” model beyond messaging to include:

Scheduling in-depth consultations

ReachPass – Decentralized Messaging Access Package

Purchasing exclusive content

Integrating professional AI services

B2B collaborations

To optimize transaction speed and cost, ReachX will first launch on the Base network—offering fast infrastructure, low fees, and a Web3 user-friendly experience. After this initial phase, the platform will expand to Binance Smart Chain (BSC) and other networks to enhance cross-chain liquidity and accessibility.

Alongside identity verification via X (Twitter), ReachX will soon integrate verification through LinkedIn and other professional networks, aiming to broaden its ecosystem beyond crypto and support experts across diverse industries.

With ReachX, every conversation becomes a commitment, and attention is valued as a true asset—transparent, fair, and verifiable on blockchain.

Akú hodnotu bude mať 1 ReachX Mainnet v roku 2030?
Ak by hodnota ReachX Mainnet rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do ReachX Mainnet podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:57:40 (UTC+8)

