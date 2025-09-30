RavenQuest (QUEST) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o RavenQuest (QUEST) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
2025-09-30
RavenQuest (QUEST) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre RavenQuest (QUEST) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.08M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 80.74M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 13.37M
Historické maximum:
$ 0.128556
Historické minimum:
$ 0.01336113
Aktuálna cena:
$ 0.01336658
RavenQuest (QUEST) informácie

RavenQuest – A fully-released, content-rich sandbox MMORPG powered by $QUEST and backed by real players, real utility, and real demand.

RavenQuest is a true sandbox MMORPG where your legacy shapes a living, breathing world. Set in a vast, ever-evolving world built by its players, RavenQuest delivers deep character customization, thrilling PvE and PvP combat, and a dynamic, player-driven economy fuled by $QUEST. Through seamless blockchain integration, players can truly own, trade, and utilize in-game assets as NFTs—but participation in Web3 features is entirely optional, ensuring a welcoming experience for gamers still learning about crypto. Designed with ultimate player freedom at its core, RavenQuest lets you choose your path, whether forging alliances, battling for dominance, mastering the economy, or leaving your mark through professions and crafting. Every decision you make drives the story forward and leaves a lasting impact on this nostalgic fantasy world where tradition meets innovation

Oficiálna webová stránka:
https://www.ravenquest.io
Biela kniha:
https://whitepaper.ravenquest.io/

RavenQuest (QUEST) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky RavenQuest (QUEST) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet QUEST tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu QUEST tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili QUEST tokenomiku, preskúmajte cenu QUEST tokenu naživo!

