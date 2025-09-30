RAI Finance (SOFI) tokenomika
RAI Finance (SOFI) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre RAI Finance (SOFI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
RAI Finance (SOFI) informácie
RAI Finance is a protocol designed to provide DeFi with a wider range of assets, a higher amount of liquidity, and a diverse set of financial use cases. When this feature set is combined with the cross-chain compatibility of the Polkadot ecosystem, it eliminates fragmentation across the existing DeFi ecosystem by bringing a complement of new assets and a higher amount of liquidity to decentralized finance.
RAI Finance (SOFI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky RAI Finance (SOFI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SOFI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SOFI tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
