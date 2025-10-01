RAFF the Giraffe (RAFF) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o RAFF the Giraffe (RAFF) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 01:53:39 (UTC+8)
USD

RAFF the Giraffe (RAFF) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre RAFF the Giraffe (RAFF) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 17.95K
Celková ponuka:
$ 98.95M
Počet coinov v obehu:
$ 98.95M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 17.95K
Historické maximum:
$ 0.00458787
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00018143
RAFF the Giraffe (RAFF) informácie

HI I'M RAFF THE GIRAFFE FROM THE LAND OF SOLANA AND I CAN'T STOP GROWING. ALL I KNOW IS HIGHER! RAFF HAS A CHARITABLE GOAL OF CONTRIBUTING AT LEAST $50,000 TOWARDS THE GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION.Raff is also building a ZOO game were your can build your own zoo on a piece of digital land and make all animal[meme] be apart if it, everyone animal that belongs in a zoo that has a meme will be contacted by Raff,

Oficiálna webová stránka:
https://raff-thegiraffe.godaddysites.com/

RAFF the Giraffe (RAFF) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky RAFF the Giraffe (RAFF) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet RAFF tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu RAFF tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili RAFF tokenomiku, preskúmajte cenu RAFF tokenu naživo!

RAFF cenová predikcia

Chcete vedieť, kam RAFF asi smeruje? Naša RAFF stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

