Radx Ai ($RADX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Radx Ai ($RADX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 01:53:31 (UTC+8)
USD

Radx Ai ($RADX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Radx Ai ($RADX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 15.32K
$ 15.32K
Celková ponuka:
$ 6.25B
$ 6.25B
Počet coinov v obehu:
$ 6.25B
$ 6.25B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 15.32K
$ 15.32K
Historické maximum:
$ 0.00002215
$ 0.00002215
Historické minimum:
$ 0.00000139
$ 0.00000139
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0

Radx Ai ($RADX) informácie

$RADX (RADX AI) Meme Token As a united team of developers, we are dedicated to creating impactful events to boost brand recognition and more. RADX AI is committed to becoming the most renowned AI token in the market. Our strong base includes reputable individuals who support us in financing exchange listings and marketing endeavors. By uniting our community team, we grow stronger together, aiming to set a new benchmark in AI tokens. Our pure tokenomics form the foundation of our contract, establishing us as the gold standard. Our decentralized Web3 community empowers us as we pave the way forward.

Oficiálna webová stránka:
https://radx-ai.com
Biela kniha:
https://img1.wsimg.com/blobby/go/3c94cd89-bb8f-4b0a-8915-18a023b7503a/downloads/RADX-AI-WHITEPAPER.pdf?ver=1721405442246

Radx Ai ($RADX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Radx Ai ($RADX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet $RADX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu $RADX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili $RADX tokenomiku, preskúmajte cenu $RADX tokenu naživo!

$RADX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam $RADX asi smeruje? Naša $RADX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.


