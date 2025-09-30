RabbitSwap (RABBIT) tokenomika
RabbitSwap (RABBIT) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre RabbitSwap (RABBIT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
RabbitSwap (RABBIT) informácie
RabbitSwap.xyz is a DEX protocol designed to serve as the primary liquidity center on Viction network, combining with a robust DEX protocol, user-friendly experience, and advanced liquidity tools. As the backbone of Viction’s liquidity, RabbitSwap is the liquidity management layer for projects to launch tokens, create incentive campaigns, manage treasury, and enhance token performance. Whether you are launching a new asset or driving liquidity, RabbitSwap is the go-to platform for seamless trading and sustainable growth on Viction. Our mission is to grow the Viction Ecosystem by providing support through liquidity, technology and tools.
RabbitSwap.xyz was officially launched in December, 2024 on Viction network.
RabbitSwap (RABBIT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky RabbitSwap (RABBIT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet RABBIT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu RABBIT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili RABBIT tokenomiku, preskúmajte cenu RABBIT tokenu naživo!
