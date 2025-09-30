Quitcoin (QC) tokenomika
Quitcoin (QC) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Quitcoin (QC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Quitcoin (QC) informácie
Quitcoin is a pioneering crypto project born from satire but grounded in real technological innovation. We combine the cultural power of memes with the intelligent design of AI agents to build a self-sustaining, on-chain/off-chain community. Our mission is to reward people who choose freedom over grind, by offering meaningful roles, incentives, and ownership through blockchain and AI-driven systems.
At its core, Quitcoin is more than just a meme coin it's a paradigm shift. We're testing and developing proprietary technology that leverages agentic AI to moderate and evolve our community in real time. Our bots monitor on-chain behaviours, analyse social sentiment, assign community roles, and drive user engagement with fairness and transparency. The Quitcoin ecosystem is backed by an experienced team of blockchain and AI developers, bringing forward a suite of innovations including: • Behavioural tokenomics tied to wallet activity and memetic contribution • Real-time role assignment based on trust, loyalty, and creativity • Automated distribution systems for rewards and airdrops • Insightful dashboards for investors and community metrics
Our investor page (https://quitcoincrypto.com/investors) outlines the core technological assets being developed, the potential for strategic partnerships, and the unique IP underpinning our ecosystem. This includes community management protocols, AI moderation agents, and data driven market engagement strategies all underpinned by a commitment to open experimentation and community feedback. Quitcoin is designed to thrive in volatility, reward courage, and scale through culture. It's a living experiment in decentralised influence, where the memes are real, the tech is serious and the vision is freedom.
Quitcoin (QC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Quitcoin (QC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet QC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu QC tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
