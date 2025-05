Čo je Quantum DAO ($QTDAO)

Quantum DAO is an open-sourced initiative dedicated to funding quantum-resistant technology and supporting builders who are focused on securing our future against the looming threats posed by advancing quantum computing. By pooling resources and fostering innovation, Quantum DAO aims to create a robust defense against potential quantum attacks, ensuring the safety and integrity of our digital infrastructure for generations to come.

Quantum DAO ($QTDAO) Zdroje Oficiálna webová stránka