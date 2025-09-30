Quantum Biology DAO (QBIO) tokenomika
Quantum Biology DAO (QBIO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Quantum Biology DAO (QBIO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Quantum Biology DAO (QBIO) informácie
The Quantum Biology DAO accelerates the quantum biology field through community building, open governance, scientific experimentation, research grants, and IP development. Together we will understand and manipulate biology at the quantum level. The Quantum Biology DAO is a non-profit that supports the field with community building, governance tokens and an open competition for research grants, part of BIO Protocol.
Quantum Biology DAO (QBIO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Quantum Biology DAO (QBIO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet QBIO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu QBIO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
