BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Qace Dynamics je 0.0128904USD. Trhová kapitalizácia QACE je 12,878,602USD. Sledujte aktualizácie cien QACE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Qace Dynamics je 0.0128904USD. Trhová kapitalizácia QACE je 12,878,602USD. Sledujte aktualizácie cien QACE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o QACE

QACE informácie o cene

Čo je QACE

QACE oficiálna webová stránka

QACE tokenomika

QACE predpoveď cien

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Qace Dynamics Logo

Qace Dynamics Cena (QACE)

Nezaradené

1 QACE na USD aktuálnu cenu:

$0.0128904
$0.0128904$0.0128904
+10.40%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
Qace Dynamics (QACE) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:56:59 (UTC+8)

Dnešná cena Qace Dynamics

Aktuálna dnešná cena Qace Dynamics (QACE) je $ 0.0128904, s 10.12% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny QACE na USD konverzný kurz je $ 0.0128904 za QACE.

Qace Dynamics sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 12,878,602, pričom počet coinov v obehu je 1.00B QACE. Počas posledných 24 hodín sa QACEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01123845 (low) do $ 0.0128904 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.056435, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.01037373.

V krátkodobom vývoji sa QACE zmenilo o +2.99% za poslednú hodinu a o -27.15% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Qace Dynamics (QACE) informácie o trhu

$ 12.88M
$ 12.88M$ 12.88M

--
----

$ 12.88M
$ 12.88M$ 12.88M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia Qace Dynamics je $ 12.88M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu QACE je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 12.88M.

História cien Qace Dynamics v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01123845
$ 0.01123845$ 0.01123845
24 hod Low
$ 0.0128904
$ 0.0128904$ 0.0128904
24 hod High

$ 0.01123845
$ 0.01123845$ 0.01123845

$ 0.0128904
$ 0.0128904$ 0.0128904

$ 0.056435
$ 0.056435$ 0.056435

$ 0.01037373
$ 0.01037373$ 0.01037373

+2.99%

+10.12%

-27.15%

-27.15%

Qace Dynamics (QACE) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Qace Dynamics na USDpohybovala na $ +0.00118447.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Qace Dynamics na USD pohybovala na $ -0.0081731606.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Qace Dynamics na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Qace Dynamics na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00118447+10.12%
30 dní$ -0.0081731606-63.40%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Qace Dynamics

Cenová predikcia Qace Dynamics (QACE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena QACE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Qace Dynamics (QACE) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Qace Dynamics mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Qace Dynamics v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku QACE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Qace Dynamics Cenové predikcie.

Čo je Qace Dynamics (QACE)

QACE Dynamics | QARC at the Core of Robotics Autonomy

Robotics is advancing fast, yet most projects struggle with the same obstacles: fragmented AI stacks, long integration cycles, and dependence on the cloud. Engineers spend months trying to connect vision, speech, mapping, and decision systems, often ending up with fragile solutions that fail in real-world environments where privacy and reliability matter most.

QACE Dynamics addresses this gap with QARC, our edge AI supercomputer designed specifically for robotics. QARC is a complete kit built to make autonomy truly plug and play. QARC comes preloaded with modular AI blocks that provide the core intelligence robots need:

  1. Vision systems that detect objects, faces, and activities.
  2. Voice understanding for natural command and control.
  3. Mapping and localization for real-time navigation.
  4. Decision orchestration that fuses perception and logic into dependable actions.

These modules are engineered to work seamlessly together, removing the need for advanced AI expertise or complex integration. Robots can be equipped with QARC and instantly gain cognitive capabilities.

The strength of QARC lies in its edge first design. By running intelligence directly on the robot, QARC ensures:

  1. Instant reliability with no dependency on cloud signals.
  2. Privacy by default, keeping sensitive data on site.
  3. Field readiness, allowing robots to operate anywhere, from factories to hospitals to outdoor environments.

At the same time, QARC is flexible. It can connect online when scale or remote coordination is needed, giving robots both local first autonomy and optional cloud extension.

With QARC, the bottlenecks of fragmented AI stacks and complex integration are removed. Instead of being limited by delays and dependencies, robots can operate smarter and adapt faster in real-world scenarios.

This combination of powerful hardware and modular AI is what sets QACE Dynamics apart. QARC is not just a concept, it is a deployable solution that makes advanced autonomy practical.

With QARC, autonomy becomes easy, private, and ready to scale. QACE Dynamics is redefining how robots gain intelligence, turning complex AI into a plug and play foundation for the machines of tomorrow.

QACE Dynamics is where robotics gains true edge autonomy.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Qace Dynamics (QACE) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Qace Dynamics

Akú hodnotu bude mať 1 Qace Dynamics v roku 2030?
Ak by hodnota Qace Dynamics rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Qace Dynamics podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:56:59 (UTC+8)

Qace Dynamics (QACE) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Qace Dynamics

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.41
$22.41$22.41

+124.10%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006580
$0.00006580$0.00006580

+1,216.00%

Aria

Aria

ARIAIP

$0.1456
$0.1456$0.1456

+191.20%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009500
$0.009500$0.009500

+137.50%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000013328
$0.000013328$0.000013328

+122.13%

Flux

Flux

FLUX

$0.18774
$0.18774$0.18774

+71.71%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.