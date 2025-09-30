Pure Unadulterated Bliss (PUB) tokenomika
Pure Unadulterated Bliss (PUB) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Pure Unadulterated Bliss (PUB) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Pure Unadulterated Bliss (PUB) informácie
$Pub is the facial expression one expresses when experiencing pure unadulterated bliss.
It derives from 2chan from the early 2000's based on a character in a japanese manga.
$Pub originated from the popular catchphrase meme “Yaranaika?” (Japanese: やらないか?), which translates to "Shall we do it?" This phrase comes from the opening dialogue of Kuso Miso Technique, a Geikomi manga drawn by Yamakawa Junichi. First published in 1987, Kuso Miso Technique appeared in the second issue of Barakomi, a Japanese gay-interest magazine. Subsequently, the manga evolved into a full-blown internet meme on sites like NND and 2channel, using the faces of the characters in the scene and repurposing and recontextualizing the drawing.
Pure Unadulterated Bliss (PUB) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Pure Unadulterated Bliss (PUB) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PUB tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PUB tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
