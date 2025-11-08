Aktuálna dnešná cena PUMPAI je 0USD. Trhová kapitalizácia PUMPAI je 18,294.1USD. Sledujte aktualizácie cien PUMPAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena PUMPAI je 0USD. Trhová kapitalizácia PUMPAI je 18,294.1USD. Sledujte aktualizácie cien PUMPAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena PUMPAI (PUMPAI) je --, s 9.13% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PUMPAI na USD konverzný kurz je -- za PUMPAI.
PUMPAI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 18,294.1, pričom počet coinov v obehu je 265.61M PUMPAI. Počas posledných 24 hodín sa PUMPAIobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.085682, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa PUMPAI zmenilo o -1.39% za poslednú hodinu a o -23.71% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
PUMPAI (PUMPAI) informácie o trhu
$ 18.29K
$ 18.29K$ 18.29K
--
----
$ 68.87K
$ 68.87K$ 68.87K
265.61M
265.61M 265.61M
999,896,709.81853
999,896,709.81853 999,896,709.81853
Aktuálna trhová kapitalizácia PUMPAI je $ 18.29K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu PUMPAI je 265.61M, pričom celková zásoba je 999896709.81853. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 68.87K.
História cien PUMPAI v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.085682
$ 0.085682$ 0.085682
$ 0
$ 0$ 0
-1.39%
+9.13%
-23.71%
-23.71%
PUMPAI (PUMPAI) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z PUMPAI na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny PUMPAI na USD pohybovala na $ 0. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny PUMPAI na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny PUMPAI na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+9.13%
30 dní
$ 0
-33.88%
60 dní
$ 0
-65.04%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre PUMPAI
Cenová predikcia PUMPAI (PUMPAI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PUMPAI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia PUMPAI (PUMPAI) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena PUMPAI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne PUMPAI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PUMPAI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na PUMPAI Cenové predikcie.
Čo je PUMPAI (PUMPAI)
PumpAI scans Crypto Twitter for trending metas to have the most up to date information on whats popular right now.
PumpAI will use all the information and tools at its disposal to help you create your coin. Everything you need: descriptions, images, tokens and pools will all be handled by the AI. All you need to do is prompt it.
Tokens launched on PumpAI will be tradeable directly on PumpAI. Users will be able to bid on them until the bonding curve (set marketcap) is reached. Once the bonding curve is reached the token’s LP will automatically transfer to Meteora and will become tradeable on Meteora. Being able to bid on tokens on PumpAI allows users to get in on new launches on day 0, basically before the tokens even hit any markets.
PumpAI scans Crypto Twitter for trending metas to have the most up to date information on whats popular right now.
PumpAI will use all the information and tools at its disposal to help you create your coin. Everything you need: descriptions, images, tokens and pools will all be handled by the AI. All you need to do is prompt it.
Tokens launched on PumpAI will be tradeable directly on PumpAI. Users will be able to bid on them until the bonding curve (set marketcap) is reached. Once the bonding curve is reached the token’s LP will automatically transfer to Meteora and will become tradeable on Meteora. Being able to bid on tokens on PumpAI allows users to get in on new launches on day 0, basically before the tokens even hit any markets.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
Ak by hodnota PUMPAI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do PUMPAI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíPUMPAI?
Dnešná cena PUMPAI je --. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je PUMPAI stále dobrou investíciou?
PUMPAI zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do PUMPAI, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s PUMPAI?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo PUMPAI v hodnote --.
Aká je aktuálna cena PUMPAI?
Živá cena PUMPAI sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu PUMPAI vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena PUMPAI, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu PUMPAI?
Cenu PUMPAI ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,397.7
+2.57%
ETH
3,438.78
+4.28%
SOL
162.36
+4.47%
COAI
1.1832
+8.28%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre PUMPAI na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár PUMPAI/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena PUMPAI pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena PUMPAI v tomto roku?
Cena PUMPAI by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu PUMPAI (PUMPAI).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:20:18 (UTC+8)
PUMPAI (PUMPAI) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.