Aktuálna dnešná cena PulseChain Peacock (PCOCK) je $ 0.02005603, s 0.36% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PCOCK na USD konverzný kurz je $ 0.02005603 za PCOCK.
PulseChain Peacock sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 17,385,448, pričom počet coinov v obehu je 845.60M PCOCK. Počas posledných 24 hodín sa PCOCKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01803065 (low) do $ 0.02251646 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.02875, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00191136.
V krátkodobom vývoji sa PCOCK zmenilo o -9.96% za poslednú hodinu a o -4.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
PulseChain Peacock (PCOCK) informácie o trhu
$ 17.39M
--
$ 17.39M
845.60M
845,604,517.2869587
Aktuálna trhová kapitalizácia PulseChain Peacock je $ 17.39M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu PCOCK je 845.60M, pričom celková zásoba je 845604517.2869587. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 17.39M.
História cien PulseChain Peacock v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01803065
24 hod Low
$ 0.02251646
24 hod High
$ 0.01803065
$ 0.02251646
$ 0.02875
$ 0.00191136
-9.96%
-0.35%
-4.00%
-4.00%
PulseChain Peacock (PCOCK) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z PulseChain Peacock na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny PulseChain Peacock na USD pohybovala na $ +0.0385807159. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny PulseChain Peacock na USD pohybovala na $ +0.0886207133. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny PulseChain Peacock na USD pohybovala na $ +0.013797763027628399.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
-0.35%
30 dní
$ +0.0385807159
+192.36%
60 dní
$ +0.0886207133
+441.87%
90 dní
$ +0.013797763027628399
+220.47%
Cenové predikcie pre PulseChain Peacock
Cenová predikcia PulseChain Peacock (PCOCK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PCOCK v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia PulseChain Peacock (PCOCK) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena PulseChain Peacock mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne PulseChain Peacock v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PCOCK cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na PulseChain Peacock Cenové predikcie.
Čo je PulseChain Peacock (PCOCK)
Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o PulseChain Peacock
Akú hodnotu bude mať 1 PulseChain Peacock v roku 2030?
Ak by hodnota PulseChain Peacock rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do PulseChain Peacock podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíPulseChain Peacock?
Dnešná cena PulseChain Peacock je $ 0.02005603. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je PulseChain Peacock stále dobrou investíciou?
PulseChain Peacock zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do PCOCK, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s PulseChain Peacock?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo PulseChain Peacock v hodnote --.
Aká je aktuálna cena PulseChain Peacock?
Živá cena PCOCK sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu PulseChain Peacock vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena PCOCK, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu PulseChain Peacock?
Cenu PCOCK ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:56:35 (UTC+8)
