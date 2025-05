Čo je Pulse Inu (PINU)

Memcoin based on Shiba Inu ecosystem. Pulse Inu has his NFT collection, staking and buy & burn mechanism. NFT boost yield on staking. Contract is closed. No more token will be minted, deflationary tocenomics. Community driven token with no funds for marketing.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!