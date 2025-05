Čo je PUGGY (PUGGY)

**Puggy Token ($PUGGY)** is a community-driven meme token built on the Solana blockchain. With its lighthearted, fun-oriented approach, Puggy Token brings together crypto enthusiasts, meme lovers, and pug fans in a decentralized ecosystem where humor, loyalty, and financial potential converge. Our mission is to create a token that thrives on meme culture while offering a secure, engaging, and accessible experience for everyone involved. With a strong roadmap and a cast of iconic Puggy characters, $PUGGY aims to be the most recognizable meme token in the crypto space, leveraging high-profile events, community initiatives, and exclusive features to grow our presence both online and in the real world.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!