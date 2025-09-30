Puff The Dragon (PUFF) tokenomika
What Is PUFF?
Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community.
Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it.
Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz
How Many PUFF Coins Are There in Circulation?
Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis.
There is no additional supply.
48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6.
Who Are the Founders of PUFF?
Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities.
Where Can I Buy PUFF?
The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz
Puff The Dragon (PUFF) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Puff The Dragon (PUFF) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PUFF tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PUFF tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili PUFF tokenomiku, preskúmajte cenu PUFF tokenu naživo!
PUFF cenová predikcia
Chcete vedieť, kam PUFF asi smeruje? Naša PUFF stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
