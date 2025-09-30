PUBLC (PUBLX) tokenomika
PUBLC (PUBLX) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre PUBLC (PUBLX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
PUBLC (PUBLX) informácie
PUBLC is a new gateway to the web for searching and discovering content. It combines Web2 content with Web3 economy, technology and ideology, creating a collaborative platform for the beneﬁt of the entire web ecosystem that is ethically designed and distributing its revenue in a way that is more inclusive, transparent and fair.
PUBLC indexes content such as music, videos, and news from websites, content platforms and other sources from across the web. With the help of its users PUBLC aims to index the entire web and categorize it into relevant topics and search queries to make the vast content of the web more accessible.
PUBLC rewards its entire ecosystem for the value they create on the platform with its own cryptocurrency called PUBLX, which in turn creates a strong incentive for each user group to continue contributing to the growth of the platform.
PUBLX token is at the basis of PUBLC's financial infrastructure and is connected to the platform’s native revenue models paid in USD, such as advertising, promoted content, e-commerce and more.
With the supply and distribution of the tokens to the ecosystem being based on the usage of the platform and the value created, and the demand of the tokens coming from businesses and advertisers for services consumed on the platform, PUBLC is able to establish real value for its token and create a sustainable revenue model for all of PUBLC’s ecosystem. This token model powers PUBLC’s rewarding mechanism allowing it to share 90% of its revenue with its ecosystem.
PUBLC (PUBLX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky PUBLC (PUBLX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PUBLX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PUBLX tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili PUBLX tokenomiku, preskúmajte cenu PUBLX tokenu naživo!
