Aktuálna dnešná cena Pubhouse Dominance Index (PUB) je $ 0.00034493, s 1.49% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PUB na USD konverzný kurz je $ 0.00034493 za PUB.
Pubhouse Dominance Index sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 336,511, pričom počet coinov v obehu je 975.35M PUB. Počas posledných 24 hodín sa PUBobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00031314 (low) do $ 0.00042584 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00208552, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00015335.
V krátkodobom vývoji sa PUB zmenilo o +0.19% za poslednú hodinu a o -41.47% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Pubhouse Dominance Index (PUB) informácie o trhu
$ 336.51K
--
$ 336.51K
975.35M
975,350,230.661
Aktuálna trhová kapitalizácia Pubhouse Dominance Index je $ 336.51K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu PUB je 975.35M, pričom celková zásoba je 975350230.661. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 336.51K.
História cien Pubhouse Dominance Index v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00031314
24 hod Low
$ 0.00042584
24 hod High
$ 0.00031314
$ 0.00042584
$ 0.00208552
$ 0.00015335
+0.19%
+1.49%
-41.47%
-41.47%
Pubhouse Dominance Index (PUB) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Pubhouse Dominance Index na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Pubhouse Dominance Index na USD pohybovala na $ +0.0000473389. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Pubhouse Dominance Index na USD pohybovala na $ -0.0001776489. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Pubhouse Dominance Index na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+1.49%
30 dní
$ +0.0000473389
+13.72%
60 dní
$ -0.0001776489
-51.50%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre Pubhouse Dominance Index
Cenová predikcia Pubhouse Dominance Index (PUB) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PUB v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Pubhouse Dominance Index (PUB) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Pubhouse Dominance Index mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Pubhouse Dominance Index v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PUB cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Pubhouse Dominance Index Cenové predikcie.
Čo je Pubhouse Dominance Index (PUB)
Pubhouse is a prediction token market platform where you can create and trade any belief or prediction.
🎯 Create Prediction Tokens
Input any belief or prediction - no forms, tickers, or supply decisions needed
If no similar market exists, create the generated market with a single click
Use article links or Polymarket links to auto-generate new markets
Earn 20% of all trading fees as the market creator
💰 Trade Like Memecoins
Each market has 1 billion tokens deployed to a Uniswap V4 pool
Trade based on attention and belief in predictions
No formal resolution - markets live on attention and speculation
Discover existing markets if your idea already exists
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Pubhouse Dominance Index
Akú hodnotu bude mať 1 Pubhouse Dominance Index v roku 2030?
Ak by hodnota Pubhouse Dominance Index rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Pubhouse Dominance Index podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíPubhouse Dominance Index?
Dnešná cena Pubhouse Dominance Index je $ 0.00034493. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Pubhouse Dominance Index stále dobrou investíciou?
Pubhouse Dominance Index zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do PUB, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Pubhouse Dominance Index?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Pubhouse Dominance Index v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Pubhouse Dominance Index?
Živá cena PUB sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Pubhouse Dominance Index vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena PUB, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Pubhouse Dominance Index?
Cenu PUB ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,693.53
+2.87%
ETH
3,449.24
+4.60%
SOL
163.13
+4.96%
COAI
1.1598
+6.14%
USDC
1.0002
-0.03%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre PUB na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár PUB/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Pubhouse Dominance Index pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Pubhouse Dominance Index v tomto roku?
Cena Pubhouse Dominance Index by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Pubhouse Dominance Index (PUB).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:54:06 (UTC+8)
Pubhouse Dominance Index (PUB) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Pozrite si viac informácií o Pubhouse Dominance Index
