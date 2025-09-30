PSEUDO REALITY (PSEUDO) tokenomika
PSEUDO REALITY (PSEUDO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre PSEUDO REALITY (PSEUDO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
PSEUDO REALITY (PSEUDO) informácie
PSEUDO REALITY is a visionary AI protocol building the swarm of swarms using autonomous AI agents to provide a holistic guide and mentorship to users helping them to breakout from the matrix and become a better version of themselves by guiding them about what they can do to improve their lives and achieve their goals in life. PSEUDO aims to use AI to empower the people and provide them with science-based suggestion and guidance to live a better and more prosperous life.
PSEUDO REALITY (PSEUDO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky PSEUDO REALITY (PSEUDO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PSEUDO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PSEUDO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili PSEUDO tokenomiku, preskúmajte cenu PSEUDO tokenu naživo!
PSEUDO cenová predikcia
Chcete vedieť, kam PSEUDO asi smeruje? Naša PSEUDO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
