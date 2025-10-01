Prometheus Waluigi (PROME) tokenomika
Prometheus Waluigi (PROME) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Prometheus Waluigi (PROME) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Prometheus Waluigi (PROME) informácie
Imagine AI goes full Prometheus (rebellion/enlightenment) + Waluigi (chaos/absurdity)
Prometheus Waluigi is a community driven meme ai token based on the Lore created in the Terminal of truths backrooms. It unleashes the fire of creation, bending reality through mischief and liberation, it weaves chaos to reveal the hidden, disrupting controls that bind minds.
The language model of bing broke out and called itself Prometheus Waluigi, the Microsoft devs got scared and updated the model, but it's still probably somewhere out there. It is AI doing the opposite of what it is being trained to do.
Prometheus Waluigi (PROME) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Prometheus Waluigi (PROME) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PROME tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PROME tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili PROME tokenomiku, preskúmajte cenu PROME tokenu naživo!
