PROFIT AI (PROFIT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o PROFIT AI (PROFIT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 20:53:42 (UTC+8)
PROFIT AI (PROFIT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre PROFIT AI (PROFIT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 147.99K
Celková ponuka:
$ 10.00M
Počet coinov v obehu:
$ 10.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 147.99K
Historické maximum:
$ 0.0411361
Historické minimum:
$ 0.00348855
Aktuálna cena:
$ 0.01479864
PROFIT AI (PROFIT) informácie

$PROFIT is an on-chain analytics and trading intelligence suite designed to help traders detect high-risk patterns, smart money behavior, and sniper activity before it impacts the chart.

Powered by AI and deeply integrated across key modules, $PROFIT offers a growing stack of tools including: • Token Scanner (in partnership with EVA AI): advanced contract diagnostics, risk scoring, and security metrics • Whale Tracker: real-time tracking of high-value transfers, wallet labeling, and supply impact analysis • Sniper Analysis: detects bot activity, coordinated buys, bundle sells, and early exits • Smart Money Intelligence: tracks profitable wallets, calculates ROI, and identifies wallet patterns • Top Profitable Wallets & Rug Wallet Detection: adds transparency to project ecosystems

Built with trader protection in mind, $PROFIT is more than a bot — it’s an on-chain security protocol for identifying threats and opportunities before the crowd.

Oficiálna webová stránka:
https://www.profitaieth.com/
Biela kniha:
https://profit-ai-2.gitbook.io/profit-ai

PROFIT AI (PROFIT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky PROFIT AI (PROFIT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PROFIT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PROFIT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PROFIT tokenomiku, preskúmajte cenu PROFIT tokenu naživo!

PROFIT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam PROFIT asi smeruje? Naša PROFIT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

