Aktuálna Privix cena je dnes 0.06285 USD. Sledujte aktuálnu PRIVIX na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte PRIVIX cenový trend jednoducho na MEXC.

Privix Logo

Privix Cena (PRIVIX)

Nezaradené

1 PRIVIX na USD aktuálnu cenu:

$0.062866
$0.062866
-6.30%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
Privix (PRIVIX) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:54:10 (UTC+8)

Privix (PRIVIX) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.062779
$ 0.062779
24 hod Low
$ 0.07125
$ 0.07125
24 hod High

$ 0.062779
$ 0.062779

$ 0.07125
$ 0.07125

$ 0.373502
$ 0.373502

$ 0.05677
$ 0.05677

-0.39%

-6.30%

-35.69%

-35.69%

Privix (PRIVIX) cena v reálnom čase je $0.06285. Za posledných 24 hodín sa obchodoval PRIVIX v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.062779 do najvyššej hodnoty $ 0.07125, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena PRIVIX je $ 0.373502, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 0.05677.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa PRIVIX zmenil o -0.39% za poslednú hodinu, -6.30% za 24 hodín a -35.69% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

Privix (PRIVIX) informácie o trhu

$ 1.32M
$ 1.32M

--
--

$ 1.32M
$ 1.32M

21.00M
21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia Privix je $ 1.32M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu PRIVIX je 21.00M, pričom celková zásoba je 21000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.32M.

Privix (PRIVIX) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Privix na USDpohybovala na $ -0.00422586178437786.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Privix na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Privix na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Privix na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.00422586178437786-6.30%
30 dní$ 0--
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Čo je Privix (PRIVIX)

Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem.

In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM.

Key Features

  • Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions
  • Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data
  • EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem.
  • Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services
  • Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance.

The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including:

  • Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required.
  • Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution.
  • PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email.
  • Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users.
  • And there's more!

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Privix predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať Privix (PRIVIX) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš Privix (PRIVIX) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre Privix.

Overte si teraz Privix cenové predikcie!

PRIVIX do miestnych mien

Privix (PRIVIX) tokenomika

Pochopenie tokenomiky Privix (PRIVIX) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike PRIVIX tokenu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Iné otázky o Privix (PRIVIX)

Akú hodnotu má dnes Privix (PRIVIX)?
Aktuálna PRIVIX cena v USD je 0.06285 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena PRIVIX na USD?
Aktuálna cena PRIVIX na USD je $ 0.06285. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia Privix?
Trhová kapitalizácia PRIVIX je $ 1.32M USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu PRIVIX?
Počet coinov v obehu PRIVIX je 21.00M USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) PRIVIX?
PRIVIX dosiahla cenu ATH vo výške 0.373502 USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) PRIVIX?
PRIVIX videl cenu ATL vo výške 0.05677 USD.
Aký je objem obchodovania PRIVIX?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre PRIVIX je -- USD.
Bude PRIVIX tento rok vyššia?
PRIVIX môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti PRIVIXpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:54:10 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.