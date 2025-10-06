Privix Cena (PRIVIX)
-0.39%
-6.30%
-35.69%
-35.69%
Privix (PRIVIX) cena v reálnom čase je $0.06285. Za posledných 24 hodín sa obchodoval PRIVIX v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.062779 do najvyššej hodnoty $ 0.07125, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena PRIVIX je $ 0.373502, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 0.05677.
Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa PRIVIX zmenil o -0.39% za poslednú hodinu, -6.30% za 24 hodín a -35.69% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.
Aktuálna trhová kapitalizácia Privix je $ 1.32M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu PRIVIX je 21.00M, pričom celková zásoba je 21000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.32M.
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Privix na USDpohybovala na $ -0.00422586178437786.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Privix na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Privix na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Privix na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ -0.00422586178437786
|-6.30%
|30 dní
|$ 0
|--
|60 dní
|$ 0
|--
|90 dní
|$ 0
|--
Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem.
In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM.
Key Features
The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including:
Pochopenie tokenomiky Privix (PRIVIX) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike PRIVIX tokenu!
