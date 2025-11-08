Aktuálna dnešná cena Private Aviation Finance Token je 0.01721988USD. Trhová kapitalizácia CINO je 11,360,205USD. Sledujte aktualizácie cien CINO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Private Aviation Finance Token je 0.01721988USD. Trhová kapitalizácia CINO je 11,360,205USD. Sledujte aktualizácie cien CINO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Private Aviation Finance Token (CINO) je $ 0.01721988, s 4.67% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CINO na USD konverzný kurz je $ 0.01721988 za CINO.
Private Aviation Finance Token sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 11,360,205, pričom počet coinov v obehu je 659.71M CINO. Počas posledných 24 hodín sa CINOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01580698 (low) do $ 0.01733899 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.053481, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.01554199.
V krátkodobom vývoji sa CINO zmenilo o -0.08% za poslednú hodinu a o -12.73% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Private Aviation Finance Token (CINO) informácie o trhu
$ 11.36M
$ 11.36M$ 11.36M
--
----
$ 17.22M
$ 17.22M$ 17.22M
659.71M
659.71M 659.71M
999,905,810.540201
999,905,810.540201 999,905,810.540201
Aktuálna trhová kapitalizácia Private Aviation Finance Token je $ 11.36M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu CINO je 659.71M, pričom celková zásoba je 999905810.540201. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 17.22M.
História cien Private Aviation Finance Token v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01580698
$ 0.01580698$ 0.01580698
24 hod Low
$ 0.01733899
$ 0.01733899$ 0.01733899
24 hod High
$ 0.01580698
$ 0.01580698$ 0.01580698
$ 0.01733899
$ 0.01733899$ 0.01733899
$ 0.053481
$ 0.053481$ 0.053481
$ 0.01554199
$ 0.01554199$ 0.01554199
-0.08%
+4.67%
-12.73%
-12.73%
Private Aviation Finance Token (CINO) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Private Aviation Finance Token na USDpohybovala na $ +0.00076876. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Private Aviation Finance Token na USD pohybovala na $ -0.0096977904. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Private Aviation Finance Token na USD pohybovala na $ -0.0095930143. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Private Aviation Finance Token na USD pohybovala na $ -0.02694878901027091.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00076876
+4.67%
30 dní
$ -0.0096977904
-56.31%
60 dní
$ -0.0095930143
-55.70%
90 dní
$ -0.02694878901027091
-61.01%
Cenové predikcie pre Private Aviation Finance Token
Cenová predikcia Private Aviation Finance Token (CINO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CINO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Private Aviation Finance Token (CINO) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Private Aviation Finance Token mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Private Aviation Finance Token v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CINO cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Private Aviation Finance Token Cenové predikcie.
Čo je Private Aviation Finance Token (CINO)
The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken
, with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.
The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken
, with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Private Aviation Finance Token
Akú hodnotu bude mať 1 Private Aviation Finance Token v roku 2030?
Ak by hodnota Private Aviation Finance Token rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Private Aviation Finance Token podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíPrivate Aviation Finance Token?
Dnešná cena Private Aviation Finance Token je $ 0.01721988. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Private Aviation Finance Token stále dobrou investíciou?
Private Aviation Finance Token zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do CINO, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Private Aviation Finance Token?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Private Aviation Finance Token v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Private Aviation Finance Token?
Živá cena CINO sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Private Aviation Finance Token vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena CINO, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Private Aviation Finance Token?
Cenu CINO ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre CINO na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár CINO/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Private Aviation Finance Token pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Private Aviation Finance Token v tomto roku?
Cena Private Aviation Finance Token by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Private Aviation Finance Token (CINO).
