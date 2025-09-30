Prime Numbers Labs (PRFI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Prime Numbers Labs (PRFI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 16:55:21 (UTC+8)
Prime Numbers Labs (PRFI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Prime Numbers Labs (PRFI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.17M
Celková ponuka:
$ 95.92M
Počet coinov v obehu:
$ 11.55M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 9.70M
Historické maximum:
$ 0.285396
Historické minimum:
$ 0.04999
Aktuálna cena:
$ 0.101139
Prime Numbers Labs (PRFI) informácie

Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token.

Its three production-grade applications are:

PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized.

PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the “basket-of-assets” model) to generate on-chain yield.

PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards.

All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero.

Oficiálna webová stránka:
https://primenumbers.xyz/
Biela kniha:
https://docs.primenumbers.xyz/

Prime Numbers Labs (PRFI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Prime Numbers Labs (PRFI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PRFI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PRFI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PRFI tokenomiku, preskúmajte cenu PRFI tokenu naživo!

PRFI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam PRFI asi smeruje? Naša PRFI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov