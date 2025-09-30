Prick (PRICK) tokenomika
PRICK is just a meme coin, but we have big plans, we have big community to make PRICK one of the famous meme coins in the market. Project is based on online game:
Play, earn points, and have tons of fun! every month there's a prize pool of 200 solana and other rewards! Complete easy tasks, play game, earn points, and have tons of fun! promote your lovely project to everyone! become the leader of the race!
TOKENOMICS:
1 billion supply LP burned 100% Tax 0% Bought and locked 10% for cex listing, airdrop, burn, event, marketing (locked with vesting) - smooth release at 1% per month Ownership renounced
Prick (PRICK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Prick (PRICK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PRICK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PRICK tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
