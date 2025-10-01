Price Ai (PRICEAI) tokenomika
Price Ai (PRICEAI) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Price Ai (PRICEAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Price Ai (PRICEAI) informácie
Price Ai aims to empower cryptocurrency holders by providing a unique investment opportunity that rewards users with 5% Base ETH rewards simply for holding the token.
Functionality: Price Ai operates on a dedicated smart contract that not only delivers passive income but also integrates real-time price alerts through a custom bot, tailored to enhance user engagement and investment strategies. The bot will not only give you signals it will also trade for you. This feature ensures that holders are always informed about price movements, maximizing their gains.
Price Ai (PRICEAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Price Ai (PRICEAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PRICEAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PRICEAI tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili PRICEAI tokenomiku, preskúmajte cenu PRICEAI tokenu naživo!
