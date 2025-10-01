popcatwifhat (POPWIF) tokenomika
popcatwifhat (POPWIF) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre popcatwifhat (POPWIF) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
popcatwifhat (POPWIF) informácie
Imagine a mischievous, street-smart cartoon cat with bright, expressive eyes and a toothy grin. This cat, always wearing a quirky, oversized top hat—sometimes with a feather or two sticking out—has become an unexpected icon in the world of Solana memecoins. His hat isn't just for show; it’s his magic trick, where he "pops" Solana coins out like a magician. Coins bounce out of the hat with each movement, glimmering with that signature Solana logo, adding a flashy sparkle to his every step.
The cat, often depicted with an animated, exaggerated expression, embodies the fast-paced, meme-driven culture of crypto. He's sometimes shown with paw gestures hinting at buying low and selling high, often giving a wink to those in the know. His playful nature reflects the spirit of memecoins—fun yet volatile, where fortunes can shift in the blink of an eye. This character has captured the imaginations of crypto enthusiasts, becoming a symbol of the Solana ecosystem's youthful, risk-taking energy, with a touch of comic flair that resonates with traders looking for the next big coin.
Whether he’s lounging with stacks of Solana coins or leaping after his “next catch,” this hat-wearing cat has become the face of Solana memecoins, blending humor, excitement, and a sprinkle of magic with each coin he "pops" from his hat.
popcatwifhat (POPWIF) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky popcatwifhat (POPWIF) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet POPWIF tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu POPWIF tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili POPWIF tokenomiku, preskúmajte cenu POPWIF tokenu naživo!
POPWIF cenová predikcia
Chcete vedieť, kam POPWIF asi smeruje? Naša POPWIF stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov