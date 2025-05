Čo je Polycat Finance (FISH)

Polycat Finance (FISH) is the next generation of Automated Market Making (AMM) decentralized exchange with a deflationary token model. We are your go-to yield farm running on Polygon and Quickswap exchange, with lots of other features that let you earn tokens. As with the current wave of third generation yield farms, the aim is to create a perpetual deflation token, FISH, with a continual burn mechanism in order to field an environment that can sustain long term gains with consistently high APR for greater earnings.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Polycat Finance (FISH) Zdroje Oficiálna webová stránka