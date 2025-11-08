BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena POKI je 0USD. Trhová kapitalizácia POKI je 13,305.4USD. Sledujte aktualizácie cien POKI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o POKI

POKI informácie o cene

Čo je POKI

POKI oficiálna webová stránka

POKI tokenomika

POKI predpoveď cien

POKI Logo

POKI Cena (POKI)

Nezaradené

Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií.
POKI (POKI) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:19:48 (UTC+8)

Dnešná cena POKI

Aktuálna dnešná cena POKI (POKI) je --, s 6.39% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny POKI na USD konverzný kurz je -- za POKI.

POKI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 13,305.4, pričom počet coinov v obehu je 984.06M POKI. Počas posledných 24 hodín sa POKIobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00106015, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa POKI zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -20.59% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

POKI (POKI) informácie o trhu

Aktuálna trhová kapitalizácia POKI je $ 13.31K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu POKI je 984.06M, pričom celková zásoba je 999845689.148339. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 13.52K.

História cien POKI v USD

+6.39%

-20.59%

-20.59%

POKI (POKI) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z POKI na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny POKI na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny POKI na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny POKI na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+6.39%
30 dní$ 0-64.97%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre POKI

Cenová predikcia POKI (POKI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena POKI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia POKI (POKI) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena POKI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Čo je POKI (POKI)

In the fast-moving world of Solana, traders, builders, and communities are always on the lookout for something that blends fun, utility, and excitement. That’s where POKI comes in. More than just a token, POKI is your entry pass to a thrilling journey across the Solana ecosystem, delivering both entertainment and opportunity in one sweet package.

POKI isn’t just about speculation—it’s about creating a culture where holding a token feels like being part of an adventure. Imagine every chart movement, every pump, and every dip becoming part of a storyline that the community builds together. With its lighthearted spirit and bold vision, POKI transforms trading into an experience rather than a chore. Holding POKI is like strapping yourself in for a roller coaster—there are ups, downs, and surprises, but the ride is always unforgettable.

On Solana, speed and low fees set the stage for innovation, and POKI embraces that environment fully. Transactions are fast, communities form quickly, and momentum builds in real time. POKI’s mission is to harness that energy and channel it into a growing movement. It’s not just another token sitting idly on the blockchain—it’s alive, moving with the market, and designed to bring people together.

What makes POKI special is its dual identity: it’s both a meme and a mission. As a meme, it brings the fun, the culture, and the virality that crypto loves. As a mission, it provides structure, plans, and goals that keep the community anchored. A portion of supply is carefully allocated, strategies are transparent, and the roadmap is guided by the principle of sustainability. The balance between hype and long-term vision is what gives POKI its unique flavor.

Whether you’re a casual trader looking for excitement, a Solana degen chasing the next big play, or a believer in community-driven projects, POKI welcomes you. This is not just a ticket you hold—it’s a pass that grants you access to moments, memes, and milestones that will define your crypto journey.

The sweetest ride isn’t about the destination—it’s about the thrill of being on board. With POKI, you’re not just buying a token, you’re joining a movement that’s ready to light up Solana with energy, laughter, and growth. So buckle up, because the ride has just begun.

POKI (POKI) Zdroje

