Pojak (PJ) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Pojak (PJ) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 04:14:09 (UTC+8)
USD

Pojak (PJ) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Pojak (PJ) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 11.99K
$ 11.99K$ 11.99K
Celková ponuka:
$ 946.18M
$ 946.18M$ 946.18M
Počet coinov v obehu:
$ 946.18M
$ 946.18M$ 946.18M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 11.99K
$ 11.99K$ 11.99K
Historické maximum:
$ 0.00260268
$ 0.00260268$ 0.00260268
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Pojak (PJ) informácie

Pojak watched as the world played hot potato with CTO shit coins. Now, it's his moment. With Pepe's legendary meme power and Wojak's emotional depth, Pojak brings a new level of influence, wealth, and ethics. Born into meme royalty with luxury and wisdom from Pepe and Wojak, he faced hardship when the original developer rugged the project. The community rose up and took control. Pojak was reborn, stronger and more determined.

Oficiálna webová stránka:
https://www.pojakonsol.com

Pojak (PJ) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Pojak (PJ) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PJ tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PJ tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PJ tokenomiku, preskúmajte cenu PJ tokenu naživo!

PJ cenová predikcia

Chcete vedieť, kam PJ asi smeruje? Naša PJ stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

