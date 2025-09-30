Pocketcoin (PKOIN) tokenomika
Pocketcoin (PKOIN) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Pocketcoin (PKOIN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Pocketcoin (PKOIN) informácie
Pocketnet is a decentralized social network based on the blockchain. There is no central authority or corporation. Platform is run by equal nodes on a blockchain with no centralized server. All revenue is split between node operators and content creators. Node operators stake Pocketcoin in order to mint blocks with rewards and transactions fees. Half of rewards in each block go to content creators based on ratings their content gathers from users. Read more in the article.
Pocketcoin (PKOIN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Pocketcoin (PKOIN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PKOIN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PKOIN tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili PKOIN tokenomiku, preskúmajte cenu PKOIN tokenu naživo!
PKOIN cenová predikcia
Chcete vedieť, kam PKOIN asi smeruje? Naša PKOIN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
