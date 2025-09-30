Pluton (PLU) tokenomika
Pluton (PLU) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Pluton (PLU) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Pluton (PLU) informácie
Plutons are digital tokens issued to users on the Ethereum blockchain, these are native to the Plutus app. To provide an analogy, these tokens are similar to cash back or frequent flier miles. As a user, you will automatically be rewarded with a 3%* rebate in Plutons for every Bitcoin deposit you make towards a purchase. Plutons can be used within the Plutus app in the same way as Bitcoins. This means that you can use Plutons to charge your contactless balance just as you would with BTC, with the added benefit of zero fees and instant conversions.
Pluton (PLU) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Pluton (PLU) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PLU tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PLU tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili PLU tokenomiku, preskúmajte cenu PLU tokenu naživo!
PLU cenová predikcia
Chcete vedieť, kam PLU asi smeruje? Naša PLU stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
