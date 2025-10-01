Plush Pepe (PPEPE) tokenomika
Plush Pepe (PPEPE) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Plush Pepe (PPEPE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Plush Pepe (PPEPE) informácie
Plush Pepe (PPEPE) is a jetton-based memecoin on the TON blockchain boldly backed by a tweet from Telegram founder Pavel Durov. Featuring a transparent tokenomics framework—3% buy/sell tax, 10% auto‑burn, and 80% rewards in Toncoin to holders—the project incentivizes long-term community participation. Traded on Ston.fi and DeDust, Plush Pepe already boasts nearly 500 holders. Its auto‑burn mechanism reduces circulating supply over time, aligning holder rewards with increased Toncoin utility and scarcity.
Plush Pepe (PPEPE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Plush Pepe (PPEPE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PPEPE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PPEPE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili PPEPE tokenomiku, preskúmajte cenu PPEPE tokenu naživo!
PPEPE cenová predikcia
Chcete vedieť, kam PPEPE asi smeruje? Naša PPEPE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
