Plebbit (PLEB) tokenomika
Plebbit (PLEB) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Plebbit (PLEB) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Plebbit (PLEB) informácie
PLEB is the official token of Plebbit, a serverless, adminless, decentralized reddit alternative with no transaction fees. PLEB holders can upvote or downvote a community to decide whether it should be visible in the homepage of the app. The token is also required to submit DAO proposals, and it can be used for tipping, awards and get other perks in the apps.
WHAT IS PLEBBIT? Plebbit is the only decentralized and scalable social networking protocol where anyone can create and fully own a community. The plebbit protocol is fully open source, and it can be used with any forum interface built on top of it. Each community acts like a server, and each community owner decides how/if to moderate the community, as there are no admins. To combat spam, community owners can set any kind of challenge for their users, such as captcha.
WHY NOT FEDERATED? Absolute free speech. Unlike federated social media, Plebbit is pure peer-to-peer: users can always connect to a community directly by knowing its address, and each user has full ownership of their own data, so no instance/relay exists with the power of censoring users or communities.
WHY NOT A BLOCKCHAIN? Scalable to millions of users. Unlike blockchain-based social media, Plebbit users can be full nodes on about 2GB of RAM by simply browsing with the desktop app (uses IPFS), automatically seeding all communities from which they download content. All content is text-only (including links for media).
HOW CAN I USE IT? Check out the clients on plebbit.com
- https://seedit.eth.limo/#/: a Plebbit interface based on the original Reddit UI.
- https://plebchan.eth.limo/#/: a Plebbit interface designed with a 4chan UI.
- https://plebones.eth.limo/#/: a bare-bones Plebbit interface, initially created for testing purposes.
Plebbit represents the next evolution of web3 social media. The voices of the plebs will no longer be silenced.
To learn more, please visit plebbit.com
Plebbit (PLEB) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Plebbit (PLEB) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PLEB tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PLEB tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili PLEB tokenomiku, preskúmajte cenu PLEB tokenu naživo!
PLEB cenová predikcia
Chcete vedieť, kam PLEB asi smeruje? Naša PLEB stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov