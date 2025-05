Čo je PlayPad (PPAD)

PlayPad is first IDO platform for VR, Gaming & Play2Earn projects in metaverse , multi chain supported and fully decentralized.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

PlayPad (PPAD) Zdroje Oficiálna webová stránka