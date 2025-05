Čo je Player 2 (DEO)

1) Player 2 allows you to discover Solana through a gamified world. It's where communities and businesses meet, and it's powered by a USDC backed economy. 2) Our ecosystem is a collection of multiple smaller projects and our main token (DEO) is backed by a USDC reserve that keeps growing. 3) Launched DeFi protocol in Mar 2022, launched an NFT collection in Aug 2022, launched token in Jan 2023. 4) Launch new DeFi fund which gives stable yields on SOL and USDC. 5) Transacting throughout our entire Player 2 world.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!