Plants VS Ronke (PVR) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Plants VS Ronke (PVR) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 20:52:02 (UTC+8)
Plants VS Ronke (PVR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Plants VS Ronke (PVR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 217.75K
$ 217.75K
Celková ponuka:
$ 300.00M
$ 300.00M
Počet coinov v obehu:
$ 257.51M
$ 257.51M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 253.68K
$ 253.68K
Historické maximum:
$ 0.01016038
$ 0.01016038
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.0008456
$ 0.0008456

Plants VS Ronke (PVR) informácie

Plants vs Ronke (PVR) Grow. Defend. Earn.

Plants vs Ronke is a click-to-earn farming and defense game built on the Ronin blockchain, inspired by the classic "Plants vs Undead" — but with an upgraded token economy, no LE system, and full ownership of NFTs.

Players plant Seed NFTs or temporary crops, water and protect them using farming items, defend against random weather or enemy events, and harvest $PVR tokens. Own Land NFTs to earn passive income when others water your land. Upgrade your Farm Slots, boost your hashpower, and stake your way to long-term rewards.

Oficiálna webová stránka:
https://pvr.ronencoin.tech/

Plants VS Ronke (PVR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Plants VS Ronke (PVR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PVR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PVR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PVR tokenomiku, preskúmajte cenu PVR tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

