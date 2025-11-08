Aktuálna dnešná cena Plantfun je 0USD. Trhová kapitalizácia PLANTFUN je 6,251.94USD. Sledujte aktualizácie cien PLANTFUN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Plantfun je 0USD. Trhová kapitalizácia PLANTFUN je 6,251.94USD. Sledujte aktualizácie cien PLANTFUN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Plantfun (PLANTFUN) je --, s 4.71% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PLANTFUN na USD konverzný kurz je -- za PLANTFUN.
Plantfun sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 6,251.94, pričom počet coinov v obehu je 991.43M PLANTFUN. Počas posledných 24 hodín sa PLANTFUNobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa PLANTFUN zmenilo o -0.66% za poslednú hodinu a o -13.44% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Plantfun (PLANTFUN) informácie o trhu
$ 6.25K
$ 6.25K$ 6.25K
--
----
$ 6.25K
$ 6.25K$ 6.25K
991.43M
991.43M 991.43M
991,434,911.0
991,434,911.0 991,434,911.0
Aktuálna trhová kapitalizácia Plantfun je $ 6.25K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu PLANTFUN je 991.43M, pričom celková zásoba je 991434911.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 6.25K.
História cien Plantfun v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
-0.66%
+4.71%
-13.44%
-13.44%
Plantfun (PLANTFUN) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Plantfun na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Plantfun na USD pohybovala na $ 0. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Plantfun na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Plantfun na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+4.71%
30 dní
$ 0
-75.88%
60 dní
$ 0
--
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre Plantfun
Cenová predikcia Plantfun (PLANTFUN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PLANTFUN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Plantfun (PLANTFUN) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Plantfun mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Plantfun v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PLANTFUN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Plantfun Cenové predikcie.
Čo je Plantfun (PLANTFUN)
Changing the planet one coin at a time. We plant trees 24/7 o our livestream, do charity donations, community events, and collaboration with local schools for tree planting.
🌱Planted around 700 trees so far, seedlings we planted includes: Mangroves, Almond, Java Plum, Coconuts, Tangerine, Star Apple, Avocado, Guava, Cranberry, and Narra.
🌱Donated more than 2k USD to #teamtrees, basically planting 2k trees with our donation.
🌱Donated around 5k USD to other Charity Organizations.
🌱Gaveaway more than 1k USD to Community Events includes “Plant to Win” and more
Changing the planet one coin at a time. We plant trees 24/7 o our livestream, do charity donations, community events, and collaboration with local schools for tree planting.
🌱Planted around 700 trees so far, seedlings we planted includes: Mangroves, Almond, Java Plum, Coconuts, Tangerine, Star Apple, Avocado, Guava, Cranberry, and Narra.
🌱Donated more than 2k USD to #teamtrees, basically planting 2k trees with our donation.
🌱Donated around 5k USD to other Charity Organizations.
🌱Gaveaway more than 1k USD to Community Events includes “Plant to Win” and more
Ak by hodnota Plantfun rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Plantfun podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíPlantfun?
Dnešná cena Plantfun je --. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Plantfun stále dobrou investíciou?
Plantfun zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do PLANTFUN, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Plantfun?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Plantfun v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Plantfun?
Živá cena PLANTFUN sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Plantfun vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena PLANTFUN, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Plantfun?
Cenu PLANTFUN ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,611.1
+2.78%
ETH
3,445.57
+4.49%
SOL
162.5
+4.56%
COAI
1.1666
+6.76%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre PLANTFUN na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár PLANTFUN/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Plantfun pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Plantfun v tomto roku?
Cena Plantfun by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Plantfun (PLANTFUN).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:40:24 (UTC+8)
