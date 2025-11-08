Aktuálna dnešná cena PJN je 0.00003904USD. Trhová kapitalizácia PJN je 39,034USD. Sledujte aktualizácie cien PJN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena PJN je 0.00003904USD. Trhová kapitalizácia PJN je 39,034USD. Sledujte aktualizácie cien PJN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena PJN (PJN) je $ 0.00003904, s 4.35% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PJN na USD konverzný kurz je $ 0.00003904 za PJN.
PJN sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 39,034, pričom počet coinov v obehu je 999.75M PJN. Počas posledných 24 hodín sa PJNobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00003617 (low) do $ 0.00003909 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00288545, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00003504.
V krátkodobom vývoji sa PJN zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -13.23% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
PJN (PJN) informácie o trhu
$ 39.03K
--
$ 39.03K
999.75M
999,752,475.688554
Aktuálna trhová kapitalizácia PJN je $ 39.03K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu PJN je 999.75M, pričom celková zásoba je 999752475.688554. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 39.03K.
História cien PJN v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00003617
24 hod Low
$ 0.00003909
24 hod High
$ 0.00003617
$ 0.00003909
$ 0.00288545
$ 0.00003504
--
+4.35%
-13.23%
-13.23%
PJN (PJN) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z PJN na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny PJN na USD pohybovala na $ -0.0000222306. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny PJN na USD pohybovala na $ -0.0000355996. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny PJN na USD pohybovala na $ -0.0006250251650929823.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+4.35%
30 dní
$ -0.0000222306
-56.94%
60 dní
$ -0.0000355996
-91.18%
90 dní
$ -0.0006250251650929823
-94.12%
Cenové predikcie pre PJN
Cenová predikcia PJN (PJN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PJN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia PJN (PJN) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena PJN mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne PJN v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PJN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na PJN Cenové predikcie.
Čo je PJN (PJN)
Imagine a bionic pigeon drone equipped with a neuroprosthetic interface and integrated cameras. This cutting-edge technology enables real-time brain-controlled flight, allowing operators to navigate with precision for reconnaissance, surveillance, scientific exploration, or search-and-rescue missions. Mimicking the natural flight dynamics of a pigeon, the drone offers exceptional stealth and agility, making it ideal for complex operations across diverse environments.
Ak by hodnota PJN rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do PJN podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíPJN?
Dnešná cena PJN je $ 0.00003904. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je PJN stále dobrou investíciou?
PJN zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do PJN, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s PJN?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo PJN v hodnote --.
Aká je aktuálna cena PJN?
Živá cena PJN sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu PJN vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena PJN, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu PJN?
Cenu PJN ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,593.26
+2.77%
ETH
3,445.38
+4.48%
SOL
162.47
+4.54%
COAI
1.1624
+6.37%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre PJN na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár PJN/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena PJN pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena PJN v tomto roku?
Cena PJN by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu PJN (PJN).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:40:03 (UTC+8)
PJN (PJN) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.