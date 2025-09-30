PipeIQ (PIPEIQ) tokenomika
PipeIQ (PIPEIQ) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre PipeIQ (PIPEIQ) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
PipeIQ (PIPEIQ) informácie
PipeIQ is building crypto rails for AI Agents, with Go-to-Market as the first use case. The PipeIQ platform helps B2B Marketers and Sales professionals to drive revenue pipeline. Marketers and Sales professionals use the platform to target specific personas and create 1:1 interactions with prospects. PipeIQ will identify relevant companies and the Ideal Customer Profile (ICP) within these companies and subsequently target them via different channels.
PipeIQ (PIPEIQ) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky PipeIQ (PIPEIQ) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PIPEIQ tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PIPEIQ tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili PIPEIQ tokenomiku, preskúmajte cenu PIPEIQ tokenu naživo!
PIPEIQ cenová predikcia
Chcete vedieť, kam PIPEIQ asi smeruje? Naša PIPEIQ stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov