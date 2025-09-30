Pinto (PINTO) tokenomika
Pinto (PINTO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Pinto (PINTO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Pinto (PINTO) informácie
Pinto is low volatility money built on Base.
The term stablecoin gives people the wrong idea. Whereas sufficiently collateralized stablecoins are in fact stable coins, they are not money. Money has endogenous value. Money is volatile in nature. Our goal is to create money with endogenous value because of its censorship resistance, capital efficiency, and low volatility.
Pinto is not intended to create perfect stability. The stablecoin trilemma clearly states that censorship resistance and capital efficiency (i.e., low carrying costs) come at the cost of ideal price stability. However, there is certainly some sufficiently low level of volatility below which a censorship-resistant money with competitive carrying costs would compete with centralized stablecoins.
Stablecoin out. Low volatility money in.
Pinto (PINTO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Pinto (PINTO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PINTO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PINTO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
